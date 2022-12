Nos conseils pour déboucher vos canalisations

Les canalisations bouchées et faisant remonter de mauvaises odeurs sont monnaie courante dans les appartements comme dans les maisons. En effet, vos canalisations peuvent se retrouver bouchées pour de nombreuses raisons (cheveux, poils, aliments…) et en fonction de l’ampleur du problème, les solutions seront différentes.

Voyons ensemble comment anticiper ce genre de situations et éviter que vos canalisations se bouchent, les solutions naturelles et chimiques si vos canalisations sont déjà bouchées et enfin pourquoi est-il préférable de faire appel à un plombier dans certains cas.

Pour quelles raisons des canalisations peuvent-elles se boucher ?

Comme évoqué en introduction, vos canalisations peuvent se boucher pour de multiples raisons. En fonction de la pièce concernée, les causes peuvent être différentes.

Dans votre cuisine par exemple, les principaux ennemis de vos canalisations sont bien évidemment les restes de nourriture qui peuvent, si vous ne faites pas attention, s’entasser dans vos tuyaux et former un bouchon. Les différentes huiles et graisses utilisées en cuisine sont également une cause de canalisations bouchées.

La salle de bain est elle aussi sujette à des problèmes de tuyauterie pour différentes raisons. La première d’entre elles est évidemment l’accumulation de cheveux dans les canalisations. C’est encore plus vrai dans le cas d’une famille nombreuse, les nombreuses douches des différents membres de la famille entraînent souvent une accumulation de pelotes de cheveux et de poils dans les canalisations.

Veillez également à une utilisation trop importante du savon. Cela peut paraître bizarre mais il peut également être à l’origine de problèmes de tuyauterie. En particulier les “pains de savons” qui sont créés à base de graisse. Lorsque celle-ci s’agglomère aux minéraux présents dans votre eau, cela forme ce que l’on appelle “l’éponge de savon”. Une quantité trop importante d’éponge de savon aura un effet nocif sur votre tuyauterie.

Les toilettes peuvent également être concernées par des problèmes de canalisations. La plupart du temps, ceux-ci s’expliquent par une accumulation trop importante de papier toilette. En effet, le papier hygiénique utilisé en trop grande quantité peut boucher vos égouts.

Vos WC peuvent également se boucher à cause de différents petits objets (jouets, téléphone portable, clés…) qui tombent dans la cuvette lorsque vous allez aux toilettes.

Maintenant que nous venons d’identifier les différentes causes qui peuvent obstruer vos canalisations, voyons ensemble comment prévenir ce genre de situations. La plupart du temps, des gestes simples suffisent à tenir les problèmes de canalisations éloignés de votre habitation.

Concernant votre cuisine par exemple, le simple fait de bien penser à vider le contenu de vos assiettes dans la poubelle avant de les laver représente un vrai plus. En plus de cela, n’hésitez pas à équiper votre évier d’une petite grille (ou crépine) afin de retenir tous les résidus de nourriture qui pourraient finir dans vos canalisations.

Dans votre salle de bains, prenez l’habitude de ramasser vos cheveux et de les jeter à la poubelle après votre douche. Ainsi vous éviterez qu’ils finissent agglomérés dans vos canalisations.

Enfin, pour vos toilettes, nous ne pouvons que vous conseiller de faire attention aux éventuels objets qui pourraient tomber dedans, surtout si vous avez des enfants !

Quelles sont les solutions naturelles pour déboucher vos toilettes ?

Parmi les différentes solutions permettant de déboucher vos canalisations certaines sont plus “naturelles” que d’autres, disons moins agressives pour l’environnement.

La première d’entre elles est tout simplement de verser une bassine d’eau bouillante directement dans la canalisation qui pose problème. Dans certains cas, cela suffit à diluer le bouchon.

Vous pouvez également mélanger du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc et du gros sel. En terme de proportions, versez 200 grammes de vinaigre blanc, 200 de gros sel et 20 cl de vinaigre blanc dans votre canalisation bouchée. Attendez environ 20 à 30 minutes, que le mélange agisse et versez encore une fois de l’eau bouillante.

Autre solution, vous pouvez mélanger du vinaigre blanc et du soda. Dans un récipient, ajoutez ⅓ de soda, ⅓ de vinaigre blanc et ⅓ de sel. Là aussi, laissez agir une vingtaine de minutes et ensuite versez de l’eau bouillante pour dissoudre les bouchons.

Enfin, dernière option pour le débouchage de vos canalisations. Vous pouvez essayer de verser du liquide vaisselle directement dans vos tuyaux et ensuite ajouter de l’eau chaude pour parachever le tout.

Les solutions chimiques pour déboucher vos toilettes ?

Il existe différents types de déboucheurs chimiques. Avec le temps, les marques ont créées de nombreux modèles afin de répondre à toutes les demandes : spécial cheveux, eau stagnante…

Si ces produits sont le plus souvent efficaces, il est important de les manier avec précaution. Il est par exemple conseillé de mettre des gants avant de les utiliser. Si vous en avez un chez vous, vous pouvez même envisager de porter un masque de protection.

Dans quels cas faire appel à un plombier ?

Malgré toutes les solutions présentées ci-dessus, il existe des cas extrêmes dans lesquels il est nécessaire de faire appel à un professionnel. Lorsque l’eau stagne dans votre lavabo ou encore que vos toilettes débordent à chaque fois que vous tirez la chasse par exemple.

L’avantage de faire appel à un plombier professionnel est que votre problème sera résolu beaucoup plus rapidement. Ils disposent d’outils et de techniques que les particuliers n’ont pas. Certains professionnels sont même spécialisés dans le débouchage de canalisations. Ils sont à même d’analyser l’état de vos canalisations avec précision à l’aide de caméras thermiques, de gaz traceur…

Cela peut donc être une excellente solution pour gagner en temps et en tranquillité !